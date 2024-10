Raúl Silva dá mérito ao treinador do Farense

”, afirmou o jogador, de 34 anos, em declarações à agência Lusa.Aos 87 minutos da receção de domingo ao Estoril Praia, da oitava ronda do campeonato, Ricardo Velho pediu assistência médica e Tozé Marreco reuniu os jogadores de campo em volta de um quadro tático, promovendo Raúl Silva a ponta de lança improvisado, o que deu frutos com o solitário golo da vitória, aos 90+6 minutos.Apesar de ter marcado o tento do importante triunfo, colocando fim ao jejum dos algarvios esta época – somavam seis derrotas e um empate –, o central rejeitou vestir a pele de herói.”, sublinhou.Ainda o médio colombiano Velásquez não tinha feito a assistência, na sequência de contra-ataque conduzido pela direita por Pastor, já o central tinha planeado tudo na sua cabeça: “”.O central comemorou de forma mais contida “em respeito” ao Estoril Praia, que já representou, mas após o apito final não conseguiu evitar as lágrimas, que considerou “um choro de desabafo”.”, sustentou.





Outros momentos felizes



Para Raúl Silva, de resto, não foi um momento inédito, como o próprio recordou à Lusa: “No Paysandu, em 2013, no último minuto de jogo, vou para a área e faço um golo de cabeça que nos dá o título (paraense). E no Braga, na qualificação para a Liga Europa contra uma equipa da Suécia (AIK Estocolmo, em 2017), faço outro golo ao minuto 120. Este é mais um capítulo que vou guardar na minha memória com muito carinho”.



A vitória deu confiança ao Farense, 18.º e último classificado da I Liga com quatro pontos, a um de Estrela da Amadora e Nacional, mas o defesa argumentou que este é apenas o primeiro passo.



“O jogo com o AVS (0-0), por não termos perdido, por termos mantido a baliza a zero, já nos passou confiança para este jogo. Depois desta vitória, a confiança aumenta e era uma coisa de que precisávamos neste momento. Mas não pode parar por aqui: temos de trabalhar cada vez mais, a dobrar, para termos mais momentos destes num futuro próximo”, referiu.



Raúl Silva justificou o início negativo de época do Farense com as muitas mudanças na pré-epoca, embora ressalvando que, com José Mota, treinador que saiu após a sexta jornada, com seis derrotas averbadas, a equipa já mostrava “atitude, perseverança e resiliência”.



“O ‘mister’ Tozé Marreco deu continuidade a essa agressividade, a esse espírito, com algumas ‘nuances’ táticas, que conseguimos absorver rapidamente. E com resultados, é mais fácil trabalhar. Temos um longo caminho pela frente, de muito trabalho, e espero que juntos, ‘mister’, equipa técnica, jogadores, equipa e adeptos, com muita luta, possamos fazer um bom resto de campeonato, mantendo o Farense onde merece estar”, concluiu o central.