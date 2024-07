Rio Ave contrata médio cipriota Georgios Okkas

e já participou terça-feira na sessão de trabalho no estádio dos Arcos.Georgios Okkas, que tem nacionalidade cipriota e australiana, tem sido chamado pelas seleções jovens do Chipre, contando com 10 internacionalizações.Okkas é o oitavo reforço do Rio Ave para a época 2024/25, depois de garantidos João Novais (ex-Alanyaspor, Tur) Kiko Bondoso (ex-Maccabi Telavive, Isr) Chukwudi Igbokwe (ex-Gent, Bel), Ole Pohlmann (ex-Borussia Dortmund, Ale), João Tomé (ex-Benfica B), Karem Zoabi (Hapoel Katamon Jerusalem, Isr) e Brandon Aguilera (ex-Nottingham Forest, Ing).Em sentido inverso, o emblema vila-condense oficializou, também, a saída do lateral direito português Costinha, que na próxima época vai representar os gregos do Olympiacos.Costinha, de 24 anos, termina assim uma ligação de sete temporadas ao Rio Ave, clube onde completou a sua formação e se estreou como sénior, tendo cumprido mais de 100 jogos pela equipa principal.