Rio Ave regressa aos trabalhos com o reforço Karem Zoabi

, assinou um contrato válido por quatro temporadas com o emblema vila-condense.Karem Zoabi já integrou os habituais exames médicos e físicos ao plantel do Rio Ave, e fez o primeiro treino sob as ordens do treinador Luís Freire.além de Karem Zoabi, um outro reforço,, a que se juntaram 15 jogadores que transitaram do plantel da época anterior, mais sete elementos da equipa de sub-23.Neste dia inaugural de trabalho,Em sentido inverso, o guarda-redes brasileiro Lucas Flores, de 21 anos, foi transferido, a título definitivo, para o Ethnikos Achnas, do principal escalão do futebol de Chipre, terminando uma ligação de duas épocas ao conjunto vila-condense.O plantel do Rio Ave vai trabalhar até 21 de julho em Vila do Conde, partindo no dia seguinte para um estágio, de uma semana, em Melgaço, distrito de Viana do Castelo.Para o período de pré-época foram agendados seis jogos de preparação, com um primeiro embate frente a uma seleção de jogadores do futebol popular de Vila do Conde, a 6 de julho, a que se seguem ensaios com Moreirense (13 julho) e Arouca (29 julho).A 24 de julho, os vila-condenses vão até Arcos de Valdevez defrontar o Gil Vicente e recebem, depois, nos Arcos, Santa Clara (27 julho) e Nacional (31 julho).Jhonatan, Miszta e Magrão.Aderllan Santos, Miguel Nóbrega, Patrick William, Hélder Sá, Renato Pantalon e João Tomé (ex-Benfica).Vítor Gomes, Amine, João Graça, Lomboto e Bruno Ventura.Fábio Ronaldo, Amine Rehmi e Karem Zoab (ex-Hapoel Katamon Jerusalém, Isr).Costinha (Olympiacos, Gre), Josué Sá, Devenish (Atlético Nacional, Col), Adrien Silva, João Teixeira (Al-Markhya, Qat), Boateng, Joca, Zé Manuel, Aziz (Shimzu-S-Pulse, Jap), André Pereira e Ukra (final da carreira).