Rio Ave rescinde com o defesa Aderllan Santos

O defesa brasileiro, de 35 anos, estava no clube da foz do Ave há seis temporadas (desde 2019), era um dos capitães de equipa e um dos mais utilizados do plantel, tendo esta época participado em 21 jogos, num total de 201 jogos e 13 golos pelo Rio Ave.



“Foi, dentro e fora de campo, um exemplo como profissional dedicado e empenhado em prol do Rio Ave, mas também um verdadeiro mentor para os jogadores mais jovens, guiando-os por entre os princípios e valores defendidos pelo clube”, enalteceu o emblema vila-condense em comunicado.



Esta é terceira saída no plantel vila-condense nesta reabertura do mercado, depois de o guarda-redes Jhonatan, a quem também foi apresentada a rescisão e vai continuar a carreira no futebol do Uzbequistão, e do defesa central Patrick William, que saiu para os japoneses do Kyoto Sanga.