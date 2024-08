Rui Borges quer Vitória com rigor mental em Arouca

Após dois triunfos sobre os malteses do Floriana (1-0 e 4-0) e um perante os suíços do Zurique (3-0), na fase de qualificação para a Liga Conferência, a formação vimaranense desloca-se ao Estádio Municipal de Arouca para iniciar a 80.ª participação no escalão maior, com uma “ambição interminável para dar seguimento ao trabalho” até agora realizado e foco nos detalhes, prometeu o técnico.”, referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao desafio marcado para as 20:15.O técnico de 43 anos reconheceu que a sua equipa se pode ver em apuros se não for rigorosa perante um oponente que manteve a “base forte” do plantel, que tem “bons comportamentos defensivos e ofensivos” e “bons valores individuais”, agora sob o comando do uruguaio Gonzalo García, treinador que supriu a saída de Daniel Sousa para o Sporting de Braga.A estreia vitoriana na I Liga dá-se a meio da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, com a segunda mão frente ao Zurique marcada para quinta-feira, em Guimarães, e o ‘timoneiro’ dos minhotos admitiu que vai ter de “fazer uma gestão” num ciclo que se adivinha com “pouco tempo de descanso” até ao fim de agosto.Convencido de que é possível conjugar o objetivo da fase de liga da terceira competição europeia na hierarquia da UEFA e a ambição de iniciar o campeonato a vencer, Rui Borges defendeu que o Vitória é um clube com “muita exigência” em seu redor e que a consistência é um atributo necessário para cumprir o desígnio de “ser grande” e “estar entre os melhores em Portugal”.”, observou.O Vitória de Guimarães defronta o Arouca na partida que encerra a jornada inaugural da I Liga portuguesa, agendada para as 20h15 desta segunda-feira, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Gustavo Correia.