Rui Duarte deixa comando técnico do Marítimo

"O emblema maritimista agradece a forma como o treinador encarou o projeto Marítimo e enalte a postura na hora da saída", refere a formação insular, em comunicado no seu sítio oficial na Internet.



Contratado em outubro para substituir Jorge Silas, Rui Duarte liderou o Marítimo em apenas nove partidas, contabilizando duas vitórias, um empate e seis derrotas.



Natural de Lisboa, o técnico, de 46 anos, conta com passagens por Moncarapachense, Farense, Casa Pia, Trofense e Sporting de Braga, clube em que também orientou as equipas de sub-19 e sub-23.



No domingo, o Marítimo foi derrotado em casa do Vizela, por 3-2, em encontro relativo à 17.ª jornada da II Liga de futebol, com Morschel, Yannick Semedo e Milovanović a marcarem para os vizelenses, enquanto que Carlos Daniel e Romain Correia apontaram os tentos dos insulares.



Decorridas 17 jornadas, o conjunto maritímista, que tem como objetivo regressar à I Liga, ocupa o 13.° lugar, com os mesmos 19 pontos do Felgueiras (14.°), a 16 do líder Penafiel e a 12 do Tondela, que é segundo, com 31, em igualdade pontual com o Benfica B, mas com menos um jogo.