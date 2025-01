Santa Clara empresta Bruno Almeida ao Noah FC da Arménia

O jogador Bruno Almeida vai jogar até ao final da temporada no Noah FC, da Arménia, por empréstimo do Santa Clara, anunciou hoje o clube açoriano da I Liga portuguesa de futebol.

“A Santa Clara, Açores – Futebol, SAD vem por este meio informar a transferência a título de empréstimo do atleta Bruno Almeida. O médio foi cedido ao Noah FC até ao final da presente temporada com opção de compra”, adianta o emblema insular em comunicado.



O jogador de 28 anos, que participou em 11 jogos esta temporada, vai passar a estar às ordens do treinador português Rui Mota, que comanda o Noah FC, líder do campeonato arménio.



Bruno Almeida chegou ao Santa Clara na temporada 2022/23 proveniente do Trofense, após passagens por Estoril Praia, Anadia, Pedras Rubras, Bustelo, Sanjoanense, Paços de Ferreira e Padroense.



O conjunto açoriano comandado por Vasco Matos ocupa o quinto lugar da I Liga de futebol.