Santa Clara vence Sporting de Braga B por 4-1

O Santa Clara venceu o Sporting de Braga B por 4-1, com dois golos de Gabriel Silva, no primeiro jogo particular do estágio que a equipa da I Liga de futebol está a realizar em Penafiel.

O Sporting de Braga B até foi a primeira formação a marcar, logo aos dois minutos, por intermédio de Jónatas Noro, na sequência de um canto.



Contudo, os açorianos conseguiram a reviravolta no marcador ainda no primeiro tempo graças a dois golos de Gabriel Silva, aos 13 e 18 minutos.



Na segunda parte, o reforço Rodrigo Varanda (emprestado pelos brasileiros do América Mineiro) aumentou a vantagem dos açorianos e Bruno Almeida, aos 75 minutos, fechou as contas do marcador.



No final da partida, em declarações disponibilizadas pelo clube, Gabriel Silva considerou que o encontro particular fez a “equipa crescer”.



“A equipa está de parabéns, este jogo dá confiança para a temporada, porque continuar com vitórias vai fazer a equipa crescer”, afirmou.



Ainda antes de partir para o estágio, o Santa Clara venceu a equipa de sub-23 no último sábado por 6-1.



O conjunto liderado por Vasco Matos vai agora defrontar o Penafiel (no próximo sábado), o Moreirense (24 de julho) e o Rio Ave (27 de julho).



Os açorianos vão regressar ao principal escalão do futebol nacional após terem conquistado o primeiro lugar na II Liga em 2023/24, um ano depois da descida.