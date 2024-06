Sérgio Vieira assina por duas épocas com o Portimonense

"Uma nova era inicia-se hoje. Sérgio Vieira será o nosso novo comandante. Entusiasmado com o novo desafio, o mister Sérgio Vieira rubricou contrato até junho de 2026. Bem-vindo à família alvinegra", lê-se na mensagem divulgada pelo clube de Portimão nas redes sociais.

O técnico, de 41 anos, deixou o Estrela da Amadora por vontade própria no final de maio, depois de duas épocas nos `tricolores`, em que assegurou a subida à I Liga, em 2022/23, e garantiu a manutenção no primeiro escalão nesta época.

O Estrela encerrou a I Liga 2023/2024 no 14.º lugar, com 32 pontos, mais um do que o Portimonense, 16.º e obrigado a jogar o play-off, no qual foi eliminado pelo AVS, que venceu as duas mãos por 2-1 e garantiu a subida à I Liga.

Para Sérgio Vieira, trata-se também de um regresso ao Algarve, onde, em 2019/20, esteve envolvido na subida do Farense à I Liga, após a suspensão do segundo escalão devido à pandemia de covid-19.

Antes, já tinha orientado Famalicão e Moreirense, no futebol português, e São Bernardo, América Mineiro, Ferroviária, Athlético Paranaense e Guaratinguetá, todos no Brasil.

Sérgio Vieira sucede a Paulo Sérgio, que, um dia depois da despromoção à II Liga, decidiu deixar o comando técnico do Portimonense, que orientava há mais de quatro anos, apesar de ter sido convidado a continuar nos algarvios.