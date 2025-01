Sérgio Vieira é o novo treinador do Académico de Viseu, informou esta terça-feira a SAD do quinto classificado da II Liga portuguesa de futebol, poucas horas após ter oficializado a rescisão com o técnico Rui Ferreira.

“O novo treinador academista, que assina até 30 de junho de 2025, começa já hoje a orientar a equipa beirã. Sérgio Vieira chega a Viseu acompanhado pelos treinadores adjuntos Gabriel Santos, Hugo Ferreira e Sérgio Querido, e ainda pelo treinador de guarda-redes Ricardo Silva”, refere o clube em comunicado.



Sérgio Vieira, 41 anos, licenciado em Treino Desportivo de Alto Rendimento, é um treinador experiente com três subidas no currículo, depois de ter levado Famalicão (2018/19), Farense (2019/20) e Estrela da Amadora (2022/2023) até à I Liga.



Entre primodivisionários representou ainda o Moreirense, tendo ainda uma experiência de vários anos no futebol brasileiro.



Começou a presente temporada no Portimonense, na II Liga, acabando por deixar o emblema algarvio apenas após três jogos, e sem qualquer vitória somada.



A estreia no comando do Académico de Viseu vai acontecer no domingo, 12 de janeiro, na receção ao Vizela, jogo em atraso da 16.ª jornada da II Liga de futebol, pelas 11h00 no estádio do Fontelo, em Viseu.