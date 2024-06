Sporting de Braga faz `revolução` na equipa feminina de futebol com 13 saídas

O clube minhoto informa que as defesas Grace Stordy, Tânia Rodrigues, Ana Nogueira e Melissa Hasanbegovic, as médias Ana Carolina Ferreira, Carlyn Baldwin e Peace Efih e as avançadas Caroline Kehrer, Beatriz Fonseca (`Bia Meio-Metro`), Jolina Amani, Leonor Freitas, Vitória Almeida e Carolina Mendes não farão parte do plantel na próxima época.

O Sporting de Braga, campeão nacional em 2018/19, ficou apenas em quinto lugar na época agora finda, com os mesmos pontos que o sexto classificado (Valadares Gaia), tendo sido eliminado da Taça de Portugal e da Supertaça nas meias-finais e da Taça da Liga nos quartos de final.