Sporting goleia Amarante na estreia de João Pereira

Não podia ter corrido melhor a estreia João Pereira como treinador principal do Sporting com uma goleada de 6-0 em Alvalade. O Amarante, da Liga 3, foi a vítima neste jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol. Ao intervalo, os "leões" já venciam por 4-0, com golos de Marcus Edwards (2), Esgaio e Harder. No segundo tempo, Trincão ampliou a vantagem para 5-0, Giokeres fez o 6-0, num penálti e o Sporting esperava apenas pelo fim do jogo para confirmar a passagem à fase seguinte da prova "rainha".