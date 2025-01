Taça de Portugal. Braga-Lusitano fecha os "oitavos"

Os "arsenalistas", quartos na I Liga e a jogarem em casa (20h15), são grandes favoritos diante do segundo classificado da Série D do Campeonato de Portugal, num confronto com história, face à presença dos eborenses na primeira divisão, nas décadas de 50 e 60.





Em antevisão,o treinadr dos bracarenses, Carlos Carvalhal, pediu respeito a uma equipa que, mesmo sendo do quarto escalão, já eliminou duas equipas da Primeira Liga (Estoril e AFS): "Temos de jogar na máxima forma e respeitar um adversário que eliminou equipas da II Liga e da I Liga. Analisámos o Lusitano da mesma forma que analisámos o Benfica. Não vamos ser surpreendidos pela qualidade deles e não vamos ser surpreendidos a nível da atitude. A distração leva a surpresas e a ordem é ir com a força máxima e passar a eliminatória", observou o técnico.





"Amanhã (quarta-feira) vai jogar a melhor equipa no momento. Confiamos nos jogadores todos e fazem parte do plantel. Se estão aqui, podem jogar de início. Olhar para o adversário, para nós e escolher os melhores com convicção".



Niakaté e Zalazar são baixas por lesão nos "arsenalistas".



Histórico favorável aos eborenses



As duas equipas já se encontraram 25 vezes, com um registo favorável ao Lusitano de Évora (14 vitórias, quatro empates e sete derrotas), emblema que desceu aos escalões inferiores em 1965/66 e nunca mais regressou à elite do futebol nacional.



Na época de 1984/85, Sporting de Braga e Lusitano de Évora defrontaram-se pela última vez, então já para a Taça de Portugal, com os bracarenses a vencerem em casa por 1-0.



O jogo de hoje define o oitavo e último finalista da Taça de Portugal, que irá defrontar nos quartos de final o Benfica, na Luz, entre 4 e 6 de fevereiro. Os encarnados qualificaram-se na terça-feira, ao vencer fora o Farense por 3-1.



Gil Vicente-Sporting, Rio Ave-São João Ver e Elvas-Tirsense são os jogos já definidos dos "quartos".