Tiago Margarido quer "voltar à rota dos pontos"

", referiu o técnico, na conferência de antevisão à partida de sexta-feira.Depois da goleada sofrida perante o Sporting (6-1) e da derrota frente ao Benfica (2-0), Tiago Margarido lembra que a equipa tem "apresentado melhorias" com o decorrer da temporada, acrescentando que já se notaram "apontamentos interessantes" na receção aos 'encarnados'.", frisou.O técnico, de 35 anos, garantiu que os madeirenses não vão mudar nada em relação ao que costumam fazer, preferindo salientar o "desafio de medir forças com um grande de Portugal".", notou.Ainda a recuperar de problemas físicos, os avançados Rúben Macedo e Nigel Thomas são baixas para este encontro, assim como o médio Miguel Baeza, que não tem data prevista para voltar à competição.O Nacional, 15.º classificado, com os mesmos 13 pontos do Farense (16º), recebe esta sexta-feira o FC Porto, segundo, em igualdade pontual com o líder Sporting, ambos com 40 pontos, em jogo com arbitragem de Tiago Martins.