Tondela falha penálti e cede empate na receção ao Marítimo

O conjunto da casa, comandado por Luís Pinto, teve a melhor ocasião do encontro, mas, aos 59 minutos, Roberto desperdiçou uma grande penalidade, proporcionando a defesa a Gonçalo Tabuaço.



Com este empate, a formação da casa caiu para a terceira posição, com 33 pontos, menos um do que o Benfica B, que não entra nas contas da subida, enquanto o Marítimo também desceu, para 15.º, com 20, mas afastou-se do 16.º posto.



Os primeiros momentos do encontro não tiveram lances de realce, com as duas equipas a efetuarem os primeiros remates perigosos depois dos 20 minutos.



O anfitrião Roberto, aos 23 minutos, e o forasteiro Fábio, aos 25, alvejaram as balizas contrárias, com os guarda-redes contrários a defenderem.



Talocha quase deu vantagem ao Tondela logo no início da segunda parte, aos 46 minutos, num remate que fez a bola passar junto do poste esquerdo, e, aos 59, Roberto desperdiçou uma grande penalidade, que Gonçalo Tabuaço defendeu.



Ma parte final, a formação anfitriã, que foi superior na segunda parte, ainda tentou chegar ao golo, mas a equipa comandada por Ivo Vieira segurou o ‘nulo’.



Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.



Tondela – Marítimo, 0-0.







Equipas:



- Tondela: Bernardo Fontes, Bebeto, João Afonso, Ricardo Alves, Tiago Manso (Pedro Maranhão, 67), Hélder Tavares, Cícero (Ceitil, 46), Talocha, Rodrigo Ramos (Xavier, 61), Roberto (Miro, 67) e Costinha (Jordi Pola, 90+3).



(Suplentes: Gabriel Souza, Nuno Cunha, Maviram, Ceitil, Jordi Pola, Xavier, Cascavel, Pedro Maranhão e Miro).



Treinador: Luís Pinto.



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Romani Correia, Júnior Almeida, Fábio China, Danilovic (Bernardo Gomes, 90+2), Guirassy, Michel (Dani Benchi, 80), Carlos Daniel, Martim Tavares (Preslav Borukov, 80) e Fábio (Igor Julião, 88).



(Suplentes: Samu Silva, Madsen, Rodrigo Borges, Igor Julião, Dani Benchi, Rodri, Francisco Gomes, Bernardo Gomes e Preslav Borukov).



Treinador: Ivo Vieira.



Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ricardo Alves (15), Cícero (19), Fábio China (45+1), Ceitil (80) e Preslav Borukov (87).



Assistência: 1.629 espetadores.