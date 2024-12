Torreense mantém bom momento e impõe goleada ao Marítimo

O triunfo permitiu à formação de Torres Vedras ascender ao terceiro lugar, com 25 pontos, a cinco de distância do líder Tondela, ao passo que os 'verde-rubros' continuam longe dos lugares do subida, na 10.ª posição, com 19, tantos como o Feirense e Leixões.



O dianteiro espanhol Manuel Pozo começou por dar vantagem aos visitantes, à passagem do minuto 49, através de um belo remate exterior, para depois o defesa francês Julien Lomboto dilatar a vantagem (68), com um disparo de cabeça, sendo que Talles Wander acabou com as dúvidas sobre o vencedor, aos 90+6, após jogada de contra-ataque.



Os insulares começaram com mais iniciativa e posse de bola, ainda que sem imprimir um ritmo muito alto, mas as primeiras oportunidades pertenceram aos forasteiros, por Julien Lomboto, aos seis e aos 26 minutos, tendo cabeceado ao lado nas duas ocasiões.



A jogar em casa, a 'turma' orientada pelo técnico Rui Duarte procurou assumir as despesas do jogo, mas teve pouca chegada ao último terço durante a primeira parte, com destaque para um cabeceamento de Borukov ligeiramente por cima (34).



O intervalo fez bem ao Torreense, que entrou dominante no segundo tempo e logo abriu o marcador, aos 49, por intermédio de Manuel Pozo, que aproveitou uma sobra à entrada da área para rematar colocado, perante um desamparado Samu.



O Marítimo procurou responder no imediato, quando Carlos Daniel recuperou uma bola em zona adiantada, mas a jogada não teve sucesso, uma vez que o médio português e Borukov falharam na cara de Leandro Matheus.



E como à terceira é mesmo de vez, o defesa Julien Lomboto, depois de ter desperdiçado duas ocasiões na etapa inicial, foi ao ataque mostrar como se faz, tendo apontado, de cabeça, o 2-0, após cruzamento milimétrico de Javi Vázquez, na sequência de um pontapé de canto.



Aos 90+6, o resultado ganhou contornos de goleada, com o criativo Manuel Pozo novamente em evidência, desta feita a assistir o recém-entrado Talles Wander, que fez o 3-0 final, concluindo uma excelente jogada de contra-ataque, com a equipa do Marítimo fora de posição, totalmente balanceada para o ataque.