Treinador do Estrela da Amadora assume que "nunca é fácil" jogar em Famalicão

Depois de terem sido derrotados nas duas jornadas anteriores, os amadorenses pretendem inverter a tendência na partida deste sábado perante os famalicenses, que atravessam uma série negativa de resultados e se encontram há nove jogos sem vencer.



“É tudo muito difícil, sabemos que o Famalicão vai jogar perante um público que apoia muito a sua equipa numa zona do país diferente, esperemos que com um bom tempo. É um ambiente difícil, nunca é fácil jogar em Famalicão, com o apoio dos seus adeptos, contra uma equipa recheada de bons talentos e um treinador que começa, aos poucos, a cimentar a sua posição”, afirmou, na antevisão ao duelo.



Apesar do panorama pouco agradável para o seu opositor, José Faria vislumbra melhorias no Famalicão com o decorrer do trabalho desenvolvido e antecipa, como tal, “dificuldades máximas”.



“Normalmente, e com o respeito que temos pela equipa técnica liderada pelo ‘mister’ Hugo [Oliveira] e pelos adversários que estarão do outro lado, focamo-nos muito em nós. Analisamos o adversário, adaptamos na maior parte das vezes em função do estádio, do contexto, do adversário, quem poderá jogar ou não, mas não controlamos o que está do outro lado - controlamos as nossas ações”, vincou.



O técnico ‘estrelista’ assumiu respeito pelo Famalicão, mas também a expectativa de alcançar um bom resultado na partida a realizar no Minho.



“Sabemos que, às vezes, as entradas não são favoráveis, mas, com o passar do tempo, as equipas começam a assimilar os processos, as coisas começam a fluir”, assinalou José Faria, que informou ainda que o plantel estrelista se encontra afetado por um surto gripal, que limitará o número de opções a integrar a convocatória.



O Estrela da Amadora, 14.º classificado, com 16 pontos, defronta o Famalicão, 11.º, com 20, em partida agendada para as 15h30 de sábado, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.