Três "grandes" mantêm-se na direção da Liga de clubes em 2024/25

Em comunicado, a LPFP anunciou a tomada de posse da nova direção que, além de representantes de oito clubes, inclui Pedro Proença, presidente do organismo, e José Couceiro, representante da Federação Portuguesa de Futebol.



Aos três 'grandes', juntam-se representantes do Casa Pia e do Rio Ave, também da I Liga, e de três clubes do segundo escalão do futebol profissional: Chaves, Paços de Ferreira e Vizela.



Na época 2023/24, além de Sporting, Benfica e FC Porto, integraram a direção da LPFP o Sporting de Braga, o Arouca, o AVS, o Tondela e o Torreense.



No comunicado, o organismo refere que "a nova composição da direção da Liga reflete um compromisso renovado com a igualdade de género e a inclusão, assegurando que as decisões no futebol profissional sejam cada vez mais representativas da diversidade da sociedade".



Alexandrina Cruz, presidente do Rio Ave, e Júlia Almeida, diretora-executiva da SDUQ do Casa Pia, são as representantes femininas na direção da LPFP para 2024/25.