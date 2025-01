Uladzislau Marozau reforça o Paços de Ferreira

O jogador, de 24 anos, é o primeiro reforço do atual defeso para os "castores", que ocupam atualmente o 14.º posto, com 18 pontos, juntando-se a Rui Fonte e Maelo Renteria nas opções para o centro do ataque.



Marozau havia chegado a Portugal pela porta do Arouca em janeiro de 2024, vindo do Dínamo de Minsk, com os 18 golos em 30 golos, que fizeram dele o melhor marcador do campeonato bielorrusso no ano anterior, como cartão de visita.



Contudo, o ponta de lança nunca conseguiu afirmar-se no clube do distrito de Aveiro, com apenas três jogos realizados na segunda metade da época passada e 12 na atual, sem que tivesse apontado qualquer golo, procurando agora a oportunidade de somar mais minutos no conjunto do segundo escalão.



O Paços de Ferreira tem assim mais um elemento para a preparação do encontro do próximo domingo, às 11h00, uma deslocação a Felgueiras, referente a um jogo em atraso da 16.ª jornada da II Liga.