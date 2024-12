União de Leiria goleia Benfica B com hat-trick de Dos Anjos e "bis" de Alisson

Sem capacidade para esgrimir argumentos com o adversário, que foi muito superior nos 90 minutos, os benfiquistas sofreram mais dois golos no segundo tempo por intermédio de Alisson, que foi a jogo aos 71 minutos e ‘bisou’ no encontro disputado no Seixal.



Os leirienses tiveram uma entrada forte no jogo e conseguiram, aos dois minutos, inaugurar o marcador por Dos Anjos. O brasileiro só teve de encostar para o 1-0 depois de um primeiro disparo de Singh ao ‘ferro’ e da recarga de Ryan Guilherme que o guarda-redes André Gomes não conseguiu segurar.



O duelo entre o avançado e o guarda-redes teve novo capítulo aos 16 minutos, momento em que Dos Anjos, desta vez de penálti, voltou a levar a melhor sobre o guarda-redes benfiquista, que não conseguiu impedir o 2-0 da marca dos 11 metros.



Sem capacidade de reação e revelando passividade no seu setor defensivo, as ‘águias’ sofreram novo golpe, aos 22 minutos, quando o atacante limitou-se a encostar para a baliza, fazendo o terceiro tento da sua conta pessoal e do encontro, correspondendo a uma assistência de Baró.



No segundo tempo, a perder por 3-0, o Benfica B esboçou uma reação em remates de Gustavo Varela e Nuno Félix, aos 46 e 49 minutos, respetivamente, que saíram à figura de Pawel Kieszek. Aos 57, na baliza contrária, o União de Leiria, através de Bura, voltou a introduzir a bola na baliza, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.



Mais acutilantes e eficazes no ataque, os comandados de Silas aumentaram os números da goleada para 5-0, aos 73 e 89 minutos, por intermédio de Alisson, que foi a jogo no decorrer da segunda parte para bisar na partida.



Com a conquista dos três pontos no Seixal, a União de Leiria subiu ao sétimo posto e soma agora 18 pontos, enquanto o Benfica B, que averbou a sua terceira derrota na prova, continua na terceira posição da tabela com 24 pontos, a dois do líder invicto Tondela, que visita o Vizela no domingo, e a um do Penafiel, que hoje perdeu 3-0 no terreno do Feirense.







Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – União de Leiria, 0-5.



Ao intervalo: 0-3.



Marcadores:



0-1, Dos Anjos, 2 minutos.



0-2, Dos Anjos, 18 (grande penalidade).



0-3, Dos Anjos, 22.



0-4, Alisson, 73.



0-5, Alisson, 89.



Equipas:



- Benfica B: André Gomes, Leandro Santos, Joshua Wynder, Gustavo Marques, Francisco Domingues (José Melro, 72), Rafael Luís, Nuno Félix (Tiago Parente, 71), Gerson Sousa (Ivan Lima, 64), Hugo Félix (João Veloso, 64), Luan Farias e Gustavo Varela (Beni Souza, 82).



(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Diogo Spencer, Guilherme Gaspar, Tiago Parente, Beni Souza, João Veloso, Diogo Prioste, José Melro e Ivan Lima).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- União de Leiria: Pawel Kieszek, Habib Sylla, Tiago Ferreira, Bura, Baró, Diogo Amado (Crystopher Ribeiro, 39), Ryan Guilherme, Singh (Zé Vitor, 80), Jair da Silva (Jordan van der Gaag, 80), Dos Anjos (Nabian, 71) e João Resende (Alisson, 71).



(Suplentes: Fábio Ferreira, David Monteiro, Zé Vitor, Crystopher Ribeiro, Jordan van der Gaag, Matheus Alessandro, Martim Ribeiro, Nabian e Alisson).



Treinador: Silas.



Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Francisco Domingues (16), Bura (35), Nuno Félix (38), Joshua Wynder (56), Rafael Luís (82), João Veloso (86) e Tiago Parente (88).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.