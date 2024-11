União de Leiria vence Leixões com golo de Juan Muñoz

O Leixões, que entrou em campo na quarta posição no campeonato, sentiu sempre dificuldades frente ao 15.º classificado, tanto para entrar na defesa contrária, como para travar a iniciativa dos leirienses.



A União de Leiria, que ainda não tinha ganho em casa para o campeonato e vinha de uma série de três derrotas consecutivas na II Liga - mas também de afastar o Nacional da Taça de Portugal -, mostrou-se bem diferente, para melhor.



Bem organizada e concentrada, a equipa de Filipe Cândido foi recompensada com o golo na primeira oportunidade que construiu, aos 13 minutos: Habib Sylla cruzou à vontade na direita, solicitando Juan Muñoz para 1-0, num cabeceamento colocado.



A desvantagem atordoou ainda mais o Leixões, que se mostrou pouco prático a sair para o ataque e desastrado nas poucas ocasiões de que dispôs para rematar.



Pelo contrário, a União de Leiria podia ter chegado ao intervalo com uma vantagem bem mais confortável, não fosse Jair Matheus desperdiçar duas boas oportunidades, Christopher ter rematado por cima numa outra e Marc Baró ter atirado a um dos postes.



A segunda parte revelou um Leixões com mais posse de bola, mas igualmente sem ideias. O melhor que a equipa de Carlos Fangueiro conseguiu foi um cabeceamento ao poste, por Valente, aos 57 minutos, mas a União de Leiria manteve-se mais perigosa, explorando bem o contra-ataque.



Os visitantes acabaram o jogo com três avançados, mas de pouco adiantou: a pressão final do Leixões não apareceu e a União de Leiria segurou a vitória com tranquilidade.