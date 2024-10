Vizela inaugura obras no complexo desportivo

As obras garantiram a requalificação dos camarotes e da área de serviços à tribuna presidencial do Estádio do Futebol Clube de Vizela, a construção de um muro de suporte de terras na bancada nascente, uma nova sala de refeições e novos escritórios, a ampliação do ginásio e da rouparia, a construção de bancada, de bar e de casas de banho para um dos campos das equipas de formação, a reconfiguração da entrada principal e da portaria e ainda a criação de um mural de homenagem a beneméritos do clube.



Realizada nas imediações da bancada poente, a cerimónia contou com intervenções do presidente da SAD vizelense, Joaquim Ribeiro, do vice-presidente do clube, João Madureira, do presidente da Câmara Municipal de Vizela, Victor Hugo Salgado, do vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Humberto Coelho, e do presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença.



O responsável máximo da Liga de clubes vincou que o investimento dos minhotos, centrado num estádio inaugurado em 12 de novembro de 1989, reflete “o esforço continuado dos clubes das competições profissionais para darem as melhores condições aos seus atletas e aos seus adeptos”.



“Este espaço tem 35 anos e precisava de requalificações claras e objetivas para dar conforto ao adepto que aqui vem, mas também aos atletas que aqui passam e treinam. Esta é uma obra requalificada, com condições de I Liga. É mais um estádio requalificado nas competições profissionais”, disse aos jornalistas.



O dirigente referiu ainda que a parte destinada ao Vizela dos 550 mil euros distribuídos por todos os clubes da LPFP para requalificações, conforme consta no relatório e contas da época 2023/24, foi utilizada nas obras hoje inauguradas.



A Câmara Municipal assegurou 53% do investimento (310.000 euros), a SAD vizelense 31% (178.000 euros) e as restantes entidades, entre as quais a Liga, 16% (93.000 euros).



Joaquim Ribeiro prometeu continuar a investir em infraestruturas, enquanto Victor Hugo Salgado realçou que a inauguração decorrida antes do encontro entre Portugal e Azerbaijão, do play-off de acesso ao Europeu feminino de 2025, liga “o passado, o presente e o futuro” do estádio e do clube nortenho.