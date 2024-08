Slovan Bratislava, Lille, Estrela Vermelha e Dínamo Zagreb na fase de Liga

Este quarteto segue os passos dos suíços do Young Boys, dos austríacos do Salzburgo e dos checos do Sparta de Praga, que, na terça-feira, tinham superado, respetivamente, Galatasaray, Dínamo Kiev e Malmo.



Depois de igualdade 1-1 na Dinamarca, o Slovan Bratislava adiantou-se no marcador aos 33 minutos, com golo do croata Marko Tolic, que ‘sentou’ um defesa do Mydtjylland antes de atirar a contar.



Ainda assim, ante o seu estranho eclipse, os nórdicos reagiram e consumaram a reviravolta com golos do turco Aral Simsir, aos 41, em lance individual no qual evitou três adversários e atirou colocado, e do guineense Franculino, aos 50, frio na cara do guarda-redes.



Os eslovacos pareciam não ter antídoto para dar a volta, contudo, Marko Tolic bisou, aos 82, e recuperou as esperanças, consumadas aos 86, no ‘disparo’ do arménio Tigran Barseghyan, não sem um susto final para os anfitriões, após o livre do chileno Dario Osori ao poste, aos 90+1.



O Bodo/Glimt ambicionava estrear-se também na fase principal da Liga dos Campeões, porém não conseguiu segurar a vantagem 2-1 trazida do extremo norte da Noruega, cedendo em Belgrado por 2-0 ante o Estrela Vermelha.



A segunda vez consecutiva na Liga 'milionária' para os sérvios foi consumada com penálti, cometido sobre um jogador na linha lateral de costas para a baliza, e convertido por Bruno Duarte, aos 26 minutos, seguido de tento do defesa Uros Spajic, de cabeça, na sequência de um canto, aos 59, que deu justiça à eliminatória.



O Slavia de Praga festejou cedo, logo aos seis minutos, pelo grego Christos Zafeiris, no entanto, o Lille do português Tiago Santos, que trazia folga de 2-0, igualou aos 77, pelo kosovar Edon Zhegrova.



O eslovaco Ivan Schranz ainda fez o 2-1, aos 84, e, aos, 88 Zafeiris atirou com estrondo à barra, contudo, o forte pressing final dos checos não resultou no igualar da eliminatória, 3-2 a favor dos gauleses.



A robusta vantagem 3-0 trazida da Croácia garantia razoável tranquilidade ao Dínamo Zagreb, que, aos 31 minutos, se adiantou por Marko Pjaca, com o brasileiro Matheus Silva, azarado, a fazer o autogolo que valeu o segundo e definitivo tento, que deixou o somatório dos dois encontros em claro 5-0.



O campeão Sporting e o Benfica têm já lugar garantido na fase de Liga da ‘champions’, cujo sorteio vai ser realizado na quinta-feira.