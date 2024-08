Braga e Vitória nas decisões finais para a Europa

A Liga Europa e a Liga Conferência, com o Vitória a tentar entrar nesta última, terão 36 equipas, na primeira com oito jogos com adversários distintos para cada equipa, quatro fora e quatro em casa, e na segunda com seis jogos diferentes, fora e casa.O Sporting de Braga joga hoje em Viena, na segunda mão do "play-off", com a vantagem magra de 2-1 no primeiro jogo, enquantoPara os "arsenalistas", a eliminação ainda relegará a equipa de Carlos Carvalhal para a Liga Conferência.O jogo do Sporting de Braga em Viena, com arbitragem de Anthony Taylor, terá início às 20h00 (hora de Lisboa), enquanto a visita do Vitória de Guimarães aos bósnios do Zrinjski, em Mostar, será um pouco mais cedo, a partir das 19h00, em jogo que terá o também inglês Robert Jones como árbitro.Entre as equipas portuguesas, O FC Porto entrou diretamente na Liga Europa, enquanto o campeão Sporting e o vice-campeão Benfica estão na Liga dos Campeões, competição que também será disputada em formato de Liga de 36 equipas, com oito adversários diferentes.