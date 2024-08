Biles diz que título olímpico "significa o mundo" depois dos problemas que ultrapassou

"Pessoalmente, esta noite significa o mundo para mim e é uma loucura", disse a ginasta, que repetiu o ouro do `all-around` individual que tinha conquistado no Rio2016 e que já soma nove medalhas olímpicas, seis delas de ouro.

Na Arena Bercy, Simone Biles totalizou 59,131, terminando o `all-around` à frente da brasileira Rebeca Andrade (57,932), que repetiu a prata conseguida em Tóquio2020, e da sua compatriota Sunisa Lee (56,465), que defendia o título olímpico, com a portuguesa Filipa Martins a terminar na 20.ª posição.

"Nunca pensei voltar a pôr os pés na pista de ginástica por causa de tudo o que tinha acontecido. Mas, com a ajuda dos treinadores Cecile e Laurent Landi, voltei ao ginásio e trabalhei muito, mental e fisicamente", explicou.

Há três anos, em Tóquio2020, Biles abdicou de várias provas por razões de saúde mental, trazendo o tema para a discussão, numa luta que considerou tão difícil e talvez até pior do que qualquer lesão física.

"Quando cheguei a Tóquio, estava tão nervosa com a possibilidade de me lesionar fisicamente que negligenciei a minha saúde mental. Por isso, pus isso em segundo plano e depois lesionei-me, só que foi uma lesão mental. E acho que foi quase mais difícil do que a saúde física", salientou.

A ginasta explica que vai "religiosamente" à terapia e que tem apoio sempre que precisa e participa em grandes competições, como nos Jogos, mostrando-se orgulhosa no seu percurso e crescimento.

Biles deixou ainda elogios às adversárias, entre elas à brasileira Rebeca Andrade, que conseguiu a prata.

"Não quero mais competir com a Rebeca, estou cansada. Ela fica muito próxima, nunca tive uma atleta tão próxima de mim. Ela traz a melhor atleta em mim. Estou animada e orgulhosa de competir com ela, mas não quero mais. Não gosto desse sentimento, estava nervosa", disse a norte-americana entre sorrisos, com a brasileira na sala a ouvir.