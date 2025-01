Bola do Mundial de clubes vai ajudar árbitros a decidir mais rápido

"A tecnologia integrada de conectividade na bola envia dados de unidades mensuráveis de inércia para o sistema de VAR, a uma velocidade de 500 instâncias por segundo, e em tempo real", pode ler-se em comunicado da FIFA.

Assim, a bola do torneio em que participarão FC Porto e Benfica enviará dados que, "combinados com dados de posicionamento de jogadores e a aplicação de inteligência artificial", ajudam os árbitros presentes no videoárbitro "a tomar decisões quanto ao fora de jogo mais rápidas, ajudando a identificar o autor de cada toque na bola", apoiando ainda na identificação de instâncias de mão na bola.

A bola, desenvolvida pela Adidas, apresenta ainda anunciadas inovações tecnológicas na ergonomia que lhe proporcionam "maior precisão de jogo", com uma decoração alusiva ao país anfitrião, os Estados Unidos.

O Mundial de clubes, um formato inédito para 32 equipas, entre elas Benfica e FC Porto, decorrerá entre 14 de junho e 13 de julho, com 12 emblemas europeus, 11 da América e outros nove dos continentes africano, asiático e oceânico.