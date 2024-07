Liga confia em solução para fim da manifestação de interesse para estrangeiros no futebol

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) confirmou a realização hoje de uma reunião com o grupo de trabalho jurídico do organismo com os clubes das competições profissionais, para debater, entre outros assuntos, as dificuldades ocorridas com a contratação de jogadores estrangeiros extracomunitários.

Os emblemas da I Liga e da II Liga, segundo a mesma fonte, assumiram-se esperançosos com a resolução desta questão, que vai ser motivo de uma reunião com o secretário de Estado do Desporto com a LPFP e com as federações de andebol, basquetebol, futebol, patinagem e voleibol.

Este encontro entre os dirigentes federativos e Pedro Dias está marcado para quinta-feira, de acordo com a mesma fonte.

Em 03 de junho, o Governo pôs termo à manifestação da interesse na regularização dos estrangeiros em Portugal, um recurso legal que permitia a normalização dos processos para estrangeiros que chegassem com visto de turista ao país.

Para a regularização da permanência, o Executivo liderado por Luís Montenegro pretende que os imigrantes iniciem o processo nos consulados e embaixadas portuguesas antes de chegarem a Portugal.

Já em 15 de junho, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tinha manifestado a apreensão com esta alteração legislativa e lembrado Pedro Dias -- antigo diretor no elenco federativo liderado por Fernando Gomes -- que as janelas de inscrição "têm apenas 12 semanas no verão e quatro no inverno", apelando ao recurso de "um regime de exceção já previsto".