Portugal prepara oitavos com a Eslovénia na máxima força

Novamente com sol e calor à mistura, o que levou alguns jogadores a refrescarem-se antes e durante o treino no sistema de rega do relvado, o selecionador Roberto Martínez teve todos à sua disposição, numa sessão em que, como é habitual, os primeiros 15 minutos foram abertos à comunicação social.

Depois de cumprindo um minuto de silêncio, em homenagem ao antigo futebolista Manuel Fernandes, que faleceu na quinta-feira, os jogadores efetuaram corrida no relvado e continuaram o aquecimento com alongamentos, passando depois para os exercícios com bola.

OS três guarda-redes aqueceram longe do resto do grupo, e também dos jornalistas, marcando presença no segundo relvado do complexo desportivo em que a seleção nacional está instalada em solo germânico.

Portugal continua a preparação para o jogo com a Eslovénia no sábado, com novo treino em Marienfeld e igualmente com início às 18:00 locais (17:00 em Lisboa).

Nos `oitavos`, Portugal, que conquistou o Grupo F, vai enfrentar a Eslovénia, terceiro do Grupo C, em jogo agendado para segunda-feira, em Frankfurt, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa).