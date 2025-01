Dakar2025. Dois portugueses no pódio após etapa gigante

depois de ter terminado os 967 quilómetros cronometrados desta segunda tirada na quinta posição, a 6.18 minutos do vencedor, o neerlandês Paul Spierings (Rebellion). Luís Portela de Morais (GRally) terminou no sétimo lugar desta categoria, a 41.37 minutos, e ocupa o oitavo lugar provisório da classificação.Já, outra categoria dos veículos ligeiros,, a 38.08 minutos do vencedor, o norte-americano Brock Heger (RZR).O piloto luso, que faz a estreia nesta categoria, ocupa o terceiro lugar da classificação dos SSV, a 1:02.49 horas do líder, o francês Xavier de Soultrait (RZR).Nesta categoria, o português João Dias (Santag) sentiu problemas mecânicos durante a especial, parando ao quilómetro 677 para receber assistência., a 42.13 minutos do vencedor, o saudita Yazeed Al-Rahji (Toyota).O piloto português ainda somou uma penalização de oito minutos por excesso de velocidade em zona controlada.”, sublinhou o leiriense, de 25 anos.João Ferreira, que é navegado por Filipe Palmeiro, considera ter feito “uma especial muito boa”, apesar de ter “perdido algum tempo no início”. “A primeira parte foi muito longa e dura, mas conseguimos pernoitar no acampamento principal, o que nos permitiu descansar e ter hoje um dia tranquilo. O primeiro grande desafio está ultrapassado, mas o Dakar ainda agora começou”, concluiu.O piloto luso é o 12.º da geral, a 36.23 minutos do líder, o sul-africano Henk Lategan (Toyota). Al-Rajhi é o segundo classificado, a 4.48 minutos, com o qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia) em terceiro, a 11.14.Vencedor em 2024, o espanhol Carlos Sainz (Ford) capotou no domingo e perdeu 1:35.12 horas nesta etapa, afundando-se na classificação geral. O madrileno é, provisoriamente, o 26.º, a 1:30.11 horas do líder.Já o francês Sébastien Loeb (Dacia), que sofreu problemas mecânicos no domingo que lhe custaram 33 minutos na primeira metade da especial, acabou por minimizar as perdas, terminando em sétimo. Na geral é sexto, a 18.56 minutos do comandante.





Rui Gonçalves o melhor nas motos



Nas duas rodas, o australiano Daniel Sanders (KTM) fez o pleno, vencendo esta segunda etapa, tal como já tinha feito no prólogo e na primeira tirada da prova. O piloto da KTM bateu o norte-americano Skyler Howes (Honda) por 7.37 minutos, com o espanhol Tosha Schareina (Honda) em terceiro, a 07.41.



Rui Gonçalves (Sherco) foi o melhor português, ao terminar, provisoriamente, na 24.ª posição, a 54.44 minutos de Sanders. António Maio (Yamaha) foi 27.º, a 1:11.17 horas, com Bruno Santos (Husqvarna) em 36.º, a 1:36.22.



Na geral, Rui Gonçalves desceu para o 23.º lugar, a 1:29.34 horas de Sanders, que lidera.



António Maio é 31.º e Bruno Santos é 36.º.



Na terça-feira, disputa-se a terceira etapa da edição deste ano do Dakar, entre Bisha e Al Henakiyah, com 847 quilómetros, 495 deles cronometrados.