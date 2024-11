Miguel Oliveira com nova mota nos testes de MotoGP

O piloto natural de Almada vai trocar a equipa norte-americana Trackhouse, que utiliza motas Aprilia, pela Pramac, que em 2025 substitui a Ducati pela Yamaha.Trata-se da equipa que deu o título mundial de pilotos a Jorge Martín este ano, conquistando, ainda, o campeonato de equipas independentes, depois de ter conquistado o título de equipas em 2023 e de ter discutido o título de pilotos até à última corrida, também com Jorge Martín, nesse mesmo ano.Para Miguel Oliveira, será a quinta equipa diferente desde que em 2019 chegou à categoria principal do mundial de velocidade, a MotoGP, pelas mãos da Tech3 KTM, gerida por Hervé Poncharal, com a qual conquistou duas vitórias (Estíria, na Áustria, e Algarve, em Portugal) em 2020.





Miguel Oliveira chega a este projeto numa altura de desenvolvimento da mota japonesa, que espera voltar ao topo do Mundial de MotoGP de 2025.



O português terá ao seu lado o australiano Jack Miller, que o tinha ido substituir na KTM há dois anos e onde não conseguiu aproximar-se do sucesso do piloto português.



Depois dos testes de terça-feira, os pilotos entram de férias e regressam à ação apenas no mês de fevereiro, na Malásia.