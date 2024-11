Miguel Oliveira diz que mudança implica paciência

”, disse aos jornalistas, em Faro, à margem da conferência “Estratégia Turismo 2035: construir o turismo do futuro”.O piloto de Almada salientou queMiguel Oliveira estreou-se na semana passada em Barcelona com a Yamaha da nova equipa, num primeiro dia de testes que classificou de “bom e positivo”.”, afirmou.O piloto português, que encerra em 2024 a sua passagem pela Trackhouse, confidenciou ter vivido as “piores” épocas no Mundial de MotoGP, “totalmente” abaixo do nível que ambiciona.”, referiu.Recordando “”, o piloto luso admitiu que “havia sempre alguma coisa” que o impedia de alcançar um melhor resultado.”, concluiu.Esta foi a sexta temporada do piloto português, de 29 anos, na categoria rainha do Mundial de Velocidade.