Miguel Oliveira falha GP da Austrália de MotoGP

De acordo com a equipa Trackhouse, onde milita o piloto natural de Almada, Oliveira será novamente substituído pelo italiano Lorenzo Salvadori.”, explicou a equipa norte-americana, em comunicado.Segundo a Trackhouse,, com Miguel Oliveira a ser avaliado na próxima semana em nova consulta médica.”, lê-se ainda no comunicado da equipa, que deseja “rápida recuperação” de forma a voltar rapidamente às corridas.Miguel Oliveira, que já falhou o GP da Indonésia e o GP do Japão devido à lesão no pulso direito, é o 14.º, com 71 pontos.