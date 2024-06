Ott Tänak lidera no arranque do Rali da Polónia

Tänak gastou 1.42,5 minutos para cumprir os 2,5 quilómetros cronometrados, deixando na segunda posição o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), a um segundo, com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em terceiro, a 1,3.”, disse Tänak, que já de manhã tinha sido o mais rápido no shakedown.Tänak sublinha que “” em termos de afinação.”, finalizou.O japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) foi o quarto, a 1,6 segundos, seguido pelo norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai i20), em quinto, a 1,8, neste regresso à categoria do WRC.Destaque para o sétimo lugar do campeão em título, Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), chamado à última da hora para substituir o francês Sébastie Ogier, acidentado durante os reconhecimentos.O finlandês cortou a meta a 2,1 segundos do mais rápido.Esta sexta-feira, disputam-se mais sete especiais, com um total de 113,50 quilómetros cronometrados.