Portugueses vencem categoria LMP3 nas European Le Mans Series

A equipa dos dois portugueses cortou a meta com 0,747 segundos de vantagem sobre a RML Sport, com o Team Virage, do português Bruno Pinheiro, na terceira posição, a 1,2 segundos.



A prova foi ganha pela Panis Racing, da categoria LMP2, com Manuel Maldonado, Charles Milesi e Arthur Leclerc.



Com estes resultados, Bruno Pinheiro é quarto classificado, com 76 pontos, enquanto Miguel Cristóvão e Manuel Espírito Santo estão em sexto, com 49.



A sexta e última ronda disputa-se a 18 e 19 de outbro, no Algarve.