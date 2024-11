Alcaraz mantém-se na luta pelas "meias" das ATP Finals

”, explicou Alcaraz, engripado e com problemas no estômago.Graças ao triunfo, o campeão de Roland Garros e Wimbledon passou para a frente no confronto direto com Rublev, que figura no oitavo lugar no ranking ATP, e manteve em aberto a possibilidade de assegurar, diante do próximo adversário, Alexander Zverev, uma vaga na fase seguinte do torneio de encerramento da temporada.Já o germânico, número dois mundial, encerrou a jornada na Inalpi Arena com mais um triunfo, desta feita frente ao norueguês Ruud, com os parciais de 7-6 (7-3) e 6-3, ao fim de uma hora e 27 minutos.Mesmo tendo ultrapassado Andrey Rublev no primeiro encontro da fase de grupos e hoje o sétimo do mundo, Zverev, bicampeão das ATP Finals, ainda não tem garantida a presença nas meias-finais, embora esteja muito bem encaminhado.