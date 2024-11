Alcaraz tentou adiar o final da carreira de Nadal

Carlos Alcaraz procurou tomar o testemunho do Rafael Nadal na Taça Davis, mas uma noite de desinspiração de Marcel Granollers acabou por ditar a eliminação de Espanha e o final da carreira do lendário tenista maiorquino.

O jovem de 21 anos, terceiro jogador mundial, ainda adiou a despedida de Nadal, com um triunfo frente a Tallon Griekspoor, por 7-6 (7-0) e 6-3, no segundo encontro de singulares, mas, apesar de momentos de "magia" na partida de pares, não conseguiu evitar a derrota da dupla espanhola diante dos neerlandeses Wesley Koolhof e Van de Zandschulp.



Assim, os Países Baixos avançam para as meias-finais, enquanto Espanha, a jogar em casa, em Málaga, fica pelo caminho, e a carreira de Nadal chega ao fim sem a glória pretendida.



“Ter-me-ia encantado ajudar mais do que aquilo que fiz”, declarou o maiorquino de 38 anos, na cerimónia de homenagem a que teve direito pela despedida.



Na próxima fase, os neerlandeses irão defrontar os vencedores do duelo entre a Alemanha e o Canadá.