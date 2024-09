Benfica conquista Supertaça feminina de voleibol

O FC Porto, campeão nacional, entrou bem, tomou cedo a dianteira e fechou o 'set' inaugural com um 25-16 que ilustrou a sua superioridade desde o início face ao rival lisboeta, detentor da Taça de Portugal.



Tudo iria mudar no segundo parcial, porque o Benfica afinou o seu jogo e Kyra Holt, uma ex-portista, começou a surgir com os seus remates.



O Benfica ganhou confiança, tomou conta do jogo e fechou o 'set' a seu favor por 25-19, igualando assim o encontro.



O terceiro parcial abriu com um ponto do Benfica e com a resposta imediata do FC Porto, o que foi o mote para o equilíbrio que se verificou até ao momento em que as 'encarnadas' saíram de um 7-9 para um 9-9, tendo pouco depois agarrado, em definitivo, a liderança.



O Benfica esteve a ganhar esse parcial por 23-17, mas o FC Porto não se entregou e conseguiu recuperar até ficar a um ponto de distância (22-23 e 23-24). Aline Delsin, outra ex-portista, e Maria Luísa Oliveira acabaram com as esperanças portistas e garantiram para as lisboetas a vitória neste 'set' por 25-23.



O quarto 'set', que iria ser o decisivo, foi dominado claramente pelo Benfica, que aproveitou a embalagem adquirida nos dois parciais anteriores e, com Veronika Dokic a servir bem e Kyra Holt inspirada no ataque, impôs-se por 25-15, diante de um FC Porto já conformado com a sua sorte.



Depois de na semana anterior ter perdido a Taça Ibérica para o FC Porto, o Benfica festejou e ergueu a Supertaça feminina, num recinto com muitos adeptos das duas equipas.



Jogo no Pavilhão Municipal Desportivo de Santo Tirso.



FC Porto – Benfica, 1-3.



Parciais: 25-16, 19-25, 23-25 e 15-25.



Sob arbitragem de Raquel Portela e Rui Reis, as equipas alinharam:



- FC Porto: Eliana Durão, Joana Resende (líbero), Kyla Swanson, Victória Pinto, Erika Chavez e Puck Hoogers. Jogaram ainda, Brianna Kadiku, Sara Rohr, Janaina Vieira, Gabriela Coelho,Brunoa Correia e Ana Rui Monteiro.



Treinador: Miguel Coelho.



- Benfica: Cansun Cetin, Vronika Dokic, Maria Luísa Oliveira, Angélica Malinverno e Aline Delsin. Jogaram ainda, Tatiana Rizzo (líbero) e Alice Clemente.



Treinador: Rui Moreira.



Assistência: 1.261 espetadores.