Cândido Barbosa assume federação de ciclismo

“Sinto-me um pouco nervoso, parece que estou a partir para uma grande Volta”, admitiu.



Cândido Barbosa tinha iniciado a sua intervenção recordando que foi na sede da FPC que anunciou o final da carreira como ciclista, em junho de 2011, e que agora é no mesmo local que começa “uma nova etapa desta longa Volta”.



“Sabemos que há um longo caminho a percorrer, que temos muitos desafios pela frente, que há dificuldades a ultrapassar no curto e médio prazo. Mas também sabemos das muitas oportunidades que podemos agarrar e das imensas potencialidades que devemos explorar para elevar o patamar de desenvolvimento e reconhecimento do ciclismo português”, declarou.



Notando que hoje um ciclo se fecha e um novo se abre, Cândido Barbosa assumiu que “o resultado expressivo” alcançado nas eleições de sábado – foi eleito com 72,9% dos votos – “orgulha e anima” a sua equipa, que, contudo, está ciente “do peso dessa responsabilidade”.



O antigo ciclista, de 49 anos, garantiu que ele e a sua equipa serão “rigorosos e imparciais no tratamento com todos os agentes” da modalidade, passarão “mais tempo no terreno do que nos gabinetes”, honrando o legado do passado, “mas sempre de olhos no futuro”.



A Lista C, que o duas vezes vice-campeão da Volta a Portugal (2005 e 2007) encabeçava, conquistou 54 votos, contra 13 da Lista A, liderada por Sandro Araújo, e sete da Lista B, de Pedro Martins.



“Nos próximos dias, a nossa prioridade vai ser reunir a máxima informação possível sobre o atual estado da federação, estudar os vários dossiers que nos vão ser passados, visitar todas as estruturas da federação e estabelecer um plano de ação que estabeleça as bases para um ciclismo mais sustentável, mais moderno, mais desenvolvido, mais competitivo, mais ambicioso, mais integrado, mais forte”, adiantou.



Agradecimentos



Barbosa teve ainda uma palavra para os seus antecessores, agradecendo a Delmino Pereira, o presidente cessante, pelos “12 anos de serviço e dedicação à frente dos destinos da federação”.



“Um cumprimento especial também a Artur Lopes, pelo seu exemplo de elevação e isenção na condição dos trabalhos da Assembleia Geral, mas, em particular, pelo seu amor e compromisso à modalidade”, disse, dirigindo-se àquele que foi o seu “presidente de sempre enquanto atleta” e que até hoje presidiu à Mesa da Assembleia Geral (MAG).



A acompanhar o antigo sprinter, que conta com mais de 100 vitórias no currículo, 25 das quais na Volta a Portugal, na nova fase da FPC estão Francisco Fernandes (presidente da MAG), Alexandre Almeida (Conselho Fiscal), Sandra Almeida (Conselho de Justiça), Rui Bernardo (Conselho de Arbitragem), Luciano Calheiros Gomes (Conselho de Disciplina), com José Soares e Nelson Martins como vice-presidentes.