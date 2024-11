Carlos Lopes é tema para dois livros

Uma "noite em claro" em 12 de agosto de 1984, que levou às primeiras lágrimas de alegria de Carlos Moedas, o atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na evocação feita no pavilhão que tem o nome do campeão olímpico da maratona de Los Angeles1984.



A apresentação esteve a cargo do conselheiro de Estado Luís Marques Mendes, que recordou "a explosão de entusiasmo" que viveu em plenas férias na Póvoa de Varzim, onde assistiu ao triunfo de Lopes, "um notável exemplo em tempos de 'vacas magras', que deu ânimo a Portugal".



Para Marques Mendes, Carlos Lopes foi "um herói no desporto e exemplo na vida", testemunhado nos livros 'Lenda Nunca Assim Contada', de António Simões, e 'Provas, Recordes e Medalhas', de Rogério Azevedo.



O lançamento duplo, patrocinado pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) - grande impulsionador da biografia, ainda com José Manuel Constantino na sua presidência - teve a presença do antigo Presidente da República Ramalho Eanes, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e do presidente do COP, Artur Lopes, além de um grande número de atletas e figuras do desporto que conviveram com o homenageado, como Rosa Mota, também ela campeã olímpica da maratona.



"É um livro diferente... conta sua história como nunca foi contada. Que é toda a verdade, que o Carlos Lopes quis que se contasse, sem nenhum filtro ou limitação", explica António Simões, que centrou o livro numa série de conversas com o campeão olímpico.



Anfitrião da cerimónia, no pavilhão que tem o nome do campeão, Carlos Moedas elogiou o "nome incontornável" para a sua geração - "tinha 14 anos quando vi a conquista da medalha e foram as minhas primeiras lágrimas de alegria", recordou.



"As vitórias são cada passo, passo a passo... não é só o passar da linha. Ele nunca desistiu, é uma força única... não é apenas um grande campeão olímpico, é um herói nacional", disse ainda o autarca.