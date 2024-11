Ciclismo. Gran Camiño vai sair do Norte de Portugal

”, revela a organização, em comunicado.Assim, a prova estende a sua duração, decorrendo entre 26 de fevereiro e 2 de março, novamente com os caminhos de Santiago como “fio condutor”.”, destacam ainda os organizadores.Em 2023 e 2024, o ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard, duas vezes campeão da Volta a França (2022 e 2023), elegeu O Gran Camiño para iniciar a temporada, conquistando a corrida com pleno de vitórias nas etapas a ‘contar’.Na passada edição, o português Ruben Guerreiro (Movistar) foi oitavo, depois de em 2023 ter sido terceiro.Várias equipas portuguesas já alinharam na prova galega, com Joaquim Silva (Efapel) a ser o único a integrar o top 10 final (2023).