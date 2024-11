Coco Gauff e Zheng Qinwen estreiam-se na final das WTA Finals

Gauff, que figura no terceiro lugar no ranking WTA, derrotou na meia-final de hoje a número um mundial, a bielorrussa Aryna Sabalenka, em dois `sets`, por 7-6 (7-4) e 6-3, para se estrear no encontro do título, naquela que é a sua terceira participação no derradeiro torneio da época.

Depois de passar para a frente no confronto direto com Sabalenka (5-4), ao fim de uma hora e 49 minutos, a campeã do Open dos Estados Unidos de 2023, de 20 anos, marcou duelo com Zheng Qinwen, a estrear-se nas WTA Finals aos 23 anos, que se impôs hoje à checa Barbora Krejcikova, pelos parciais de 6-3 e 7-5.

A sétima do mundo, vice-campeã do Open da Austrália, precisou de uma hora e 40 minutos para eliminar a Krekcikova (12.ª WTA), que na quinta-feira havia batido Coco Gauff, em dois parciais, para assegurar na fase de grupos a liderança do Grupo Laranja.