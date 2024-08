COP abriu portas à despedida a José Manuel Constantino

No velório, que decorre na sede do COP, e onde está presente a família do dirigente, já passaram atletas, dirigentes desportivos e personalidades de diversos quadrantes da sociedade portuguesa.



O espaço onde decorre a cerimónia, no COP, está repleto de coroas de flores enviadas por inúmeras instituições desportivas, entre as quais aquelas em que José Manuel Constantino prestou serviço, como o Instituto de Desporto de Portugal e a Confederação do Desporto de Portugal, mas também de clubes, federações e algumas autarquias, como a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal de Oeiras.



No livro de condolências várias são as mensagens que enaltecem o “espírito de missão” do dirigente, elogiando a sua dedicação ao desporto e à causa olímpica.



O funeral do presidente do COP terá lugar esta quarta-feira em Gondomar, pelas 15h00, na Igreja Matriz de São Cosme.



Percurso imaculado



José Manuel Constantino, que presidia ao Comité Olímpico de Portugal (COP) desde 26 de março de 2013, morreu no domingo, aos 74 anos, vítima de doença prolongada.



Liderou o organismo olímpico nas duas melhores missões de Portugal a Jogos, com a conquista de quatro medalhas em Tóquio2020 e Paris2024, depois da estreia no Rio2016.



Antes, presidiu ao Instituto de Desporto de Portugal e à Confederação do Desporto de Portugal.



Autor de livros e artigos publicados sobre desporto, era considerado um dos grandes pensadores sobre o fenómeno em Portugal, algo que foi reconhecido com os títulos de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto, em 2016, e pela Universidade de Lisboa, em 2023.



Na capital francesa, Portugal arrecadou o ouro no madison, por Rui Oliveira e Iúri Leitão, que também foi prata no omnium, ambas no ciclismo de pista, a prata de Pichardo no triplo salto e o bronze de Patrícia Sampaio no judo.