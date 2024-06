Diogo Ribeiro vence 50 metros livres no Open de Espanha

Diogo Ribeiro, que em Palma de Maiorca já foi ouro nos 50 metros mariposa e bronze nos 100 metros livres, fez a marca de 22,16 segundos, o mesmo tempo do espanhol Sergio de Celis Montalban.



O pódio ficou completo com o também espanhol Oscar Pascual Buldon (22,18).



O atleta do Benfica está apurado para os Jogos Olímpicos Paris2024, onde chega como campeão mundial de 100 metros mariposa.



Também hoje, Mariana Cunha concluiu na quarta posição a final A dos 200 metros mariposa. A nadadora do Colégio Efanor terminou com um máximo pessoal de 2.11,49 minutos.



O pódio foi para as espanholas Luara Cabanes Garzas (2.09,03), Paula Juste Sanchez (2.09,50) e Julia Pujadas Rusinol (2.10,40).



A nadadora lusa, em excelente momento de forma, tinha conquistado a prata nos 50 metros mariposa, com recorde pessoal (26,97 segundos), e nos 100 metros mariposa, também com máximo pessoal (58,82).