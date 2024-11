Domingos Castro aceita ouvir candidatos ao COP

“Vamos ouvir os candidatos que acharem que querem falar connosco e só depois disso, em consciência, votaremos no candidato que acharmos que é o melhor para nos ajudar”, vincou à agência Lusa o líder da FPA, no final dos campeonatos nacionais de corta-mato longo, em Guimarães.



Laurentino Dias e Alexandre Mestre, ambos ex-secretários de Estado do Desporto, José Manuel Araújo, atual secretário-geral do COP, e Jorge Vieira, antigo presidente da FPA, já anunciaram a sua candidatura à liderança da entidade máxima do desporto em Portugal.



As eleições para o COP, encabeçado por Artur Lopes desde a morte de José Manuel Constantino, em agosto, realizam-se em março de 2025, com Domingos Castro a aplaudir a presença de Laurentino Dias na Pista de Atletismo Gémeos Castro, junto à meta dos Nacionais de corta-mato.



Empossado em 16 de novembro como presidente da FPA rumo ao quadriénio 2024-2028, após ter sido eleito em 27 de outubro, Domingos Castro admitiu “alguma emoção e um sentimento muito especial” pela realização da primeira grande prova do mandato na sua terra natal.



“Sou um filho de Guimarães e está cá muita gente que me conhece desde criança. Todos me têm dito que estão felizes e viram uma excelente organização. Se me permite a expressão, já se notam as mudanças. Há que dar os parabéns a todos os intervenientes”, avaliou.