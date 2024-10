Eleições da Federação de Ciclismo a 16 de novembro

, sendo admitidos a votar todos os delegados que se encontrem presentes no local da realização da Assembleia Geral até à hora prevista para o encerramento da votação.”, recorda o comunicado, assinado pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, Artur Lopes.As listas serão aceites até às 00h00 de 1 de novembro, “devendo ser subscritas por um mínimo de 8% dos delegados à Assembleia Geral (o que corresponde a um mínimo de sete delegados), e acompanhadas de termo de aceitação de candidatura devidamente assinado”.”, esclarece a nota publicada no site da FPC.No caso de segunda volta, esta decorrerá entre as 17h30 e as 18h30, sendo admitidos a votar todos os delegados que se encontrem presentes no local da realização da AG até à hora prevista para o encerramento da votação.O atual presidente, Delmino Pereira, não pode candidatar-se, uma vez que atingiu o limite de três mandatos à frente da federação velocipédica.