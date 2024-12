Ericeira recebe elite mundial do surf em 2025

O circuito vai arrancar em Newcastle, na Austrália (2 a 8 de junho), passando para Ballito, na África do Sul (30 de junho a 6 de julho), Huntington Beach, nos Estados Unidos (29 de julho a 3 de agosto), Ericeira (29 de setembro a 5 de outubro) e Rio de Janeiro (11 a 19 de outubro).



Nas CS vão participar atletas (80 masculinos e 48 femininos) das sete regiões da Liga Mundial de Surf: Austália/Oceania, Ásia, África, Europa, Havai e Taiti, América do Norte e América do Sul, todos em busca de uma vaga no circuito principal (Championship Tour) da WSL em 2026.



A WSL também divulgou o calendário para o circuito mundial de longboard de 2025, que vai começar em Huntington Beach (Estados Unidos), seguindo para Bells Beach (Austrália) e para a piscina de ondas em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), com as finais marcadas para El Salvador.