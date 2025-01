Erro de Ogier deixou campeão Neuville na liderança do Rali de Monte Carlo

Um erro do francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) na terceira das três especiais do primeiro dia do Rali de Monte Carlo, prova de abertura do Campeonato do Mundo, deixou esta quinta-feira o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) na liderança.

O campeão mundial em título chegou ao final dos três troços com uma vantagem de dois segundos sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) e 12,8 sobre Ogier, que liderava a prova à entrada deste derradeiro troço da noite.



O piloto francês, que já venceu a prova monegasca por oito vezes, deixou a traseira do seu Yaris escorregar para a berma numa curva à esquerda, acertando numa vedação que ladeava a estrada.



“Tive sorte, poderia ter tido consequências graves. Foi uma pena porque tinha sido um grande início para nós. Sabíamos que tínhamos de correr um pouco mais de riscos. A nossa posição em pista é uma desvantagem. Infelizmente, perdi o carro numa secção de areia. Atingi alguns postes de lado, mas não danifiquei nada. Perdi alguns segundos, o que nunca é agradável, mas em Monte Carlo é habitual acontecerem coisas destas”, admitiu, no final, à WRC TV.



Neuville, que seguia na segunda posição a cinco segundos do piloto da Toyota, herdou o comando no final do troço.



“Foi um bom início, mas desafiante. Estamos a descobrir os pneus, ainda não sei onde estão os limites. Progressivamente fomos sentindo mais confiança”, explicou.



Pior sorte teve o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), que não se entendeu com o ritmo da prova e cedeu já 43 segundos para o comandante, fechando o dia na sexta posição, atrás do estónio Ott Tänak (Hyundai i20) e o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20).



“Foi interessante, mas quero mais”, sublinhou o antigo campeão.



O primeiro Ford Puma é o do luxemburguês Gregoire Munster, na sétima posição.



Na sexta-feira, disputam-se mais seis troços, com um total de 107 quilómetros cronometrados.