Exceção coloca rival de Isaac Nader nos Europeus

O francês Azeddine Habz, detentor da segunda melhor marca na distância, foi excluído, por erro, da lista de inscritos da federação francesa para os Europeus que vão ser disputados entre sexta-feira e 12 de junho.



Em comunicado, a European Athletics dá conta da decisão, “após uma análise muito aprofundada da situação, considerando o número de atletas impactados (…) e as consequências que estes erros podem ter nas carreiras dos atletas e na modalidade”.



“Tal decisão ficou a dever-se à necessidade de ser restabelecida a justiça – um valor inerente ao nosso desporto, bem como pela missão centrada nos atletas –, porque é justo que as suas carreiras não sejam prejudicadas por erros administrativos”, lê-se no referido comunicado.



Apenas Azeddine Habz (03.30,80) e o norueguês Jakob Ingebrigtsen (03.29,74), campeão olímpico da distância, chegam à capital italiana com melhores marcas em 2024 do que o português Isaac Nader (03.30,84) na distância.



Além de Habz, o "erro administrativo" da federação francesa também tinha deixado de fora de Roma2024 Simon Bédard, especialista nos 10.000 metros.



A 26.ª edição dos Europeus de atletismo vai ser disputada em Roma, entre sexta-feira e 12 de junho, no Estádio Olímpico de Roma.