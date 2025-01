FC Porto bate Sporting na Liga de basquetebol

O conjunto orientado por Fernando Sá superiorizou-se bastante no início do encontro, tendo inclusivamente chegado a uma vantagem 10 pontos durante o primeiro período (23-13), mas a reação sportinguista virou o marcador e só a eficácia portista no último quarto decidiu uma partida disputada até final.



Do lado 'leonino', Diogo Ventura, com 25 pontos, e Cat Barber, com 23, foram os melhores lançadores, enquanto Devyn Marble fez 19 para os 'dragões', que mantêm assim um registo invicto que vigora desde novembro, quando foram derrotados pelo Benfica (82-77).



Após um começo apático do Sporting, o FC Porto, alavancado pelo seu público, entrou mais forte defensivamente, nos ressaltos e nas transições, deixando antever facilidades para uma partida em que, pelo momento de forma que levava, se afirmava como favorito.



Contudo, o Sporting soube equilibrar o marcador, muito suportado por Diogo Ventura, o melhor em campo, e o intervalo chegaria com o FC Porto a vencer pela margem mínima (42-41).



Depois de um terceiro quarto totalmente equilibrado, com parcial 21-21, os forasteiros entraram melhor no derradeiro período e chegaram até a vencer por sete (71-64), mas, a partir daí, os 'azuis e brancos' souberam reagir e, após sucessivas trocas de liderança, conseguiram estabilizar o comando nos dois minutos finais.



O surgimento de Max Landis, até então mais apagado, revelou-se fundamental para a consolidação do triunfo portista, que apenas ficou definitivamente selado nos últimos momentos.



Com este resultado, os 'dragões' somam 23 pontos na tabela classificativa, a um dos 'encarnados', que ficarão com um jogo de avanço após enfrentarem hoje uma sempre difícil deslocação ao reduto da Oliveirense, com o conjunto do distrito de Aveiro a poder até ultrapassar o Sporting em caso de vitória.



Os 'leões' têm assim mais um percalço numa campanha que tem sido inconstante, já com cinco desaires no campeonato, os últimos dois em jornadas consecutivas, depois de já terem também perdido diante do Imortal (86-80), somando agora 21 pontos.







Jogo no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto - Sporting, 83-78.



Ao intervalo: 42-41.



Sob a arbitragem de Paulo Marques, Hugo Silva e Daniel Oliveira, as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto: Toney Douglas (11), Wes Washpun (15), Tanner Omlid (7), Devyn Marble (19) e Miguel Queiroz (10). Jogaram ainda: Gonçalo Delgado (7), Max Landis (14) e Luís Silva.



Treinador: Fernando Sá.



- Sporting : Jeremiah Bailey (3), Diogo Ventura (25), Cat Barber (23), Isaiah Armwood e Nicholas Ward (8). Jogaram ainda: Ludgy Debaut (4), Uwais Razaque, André Cruz (11) e Arnette Hallman (4).



Treinador: Luís Magalhães.







Marcha do marcador: 25-19 (primeiro período), 42-41 (intervalo), 63-62 (terceiro período) e 83-78 (resultado final).