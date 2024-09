Final francesa no torneio de ténis ATP 500 de Tóquio

Nas meias-finais, Humbert confirmou o favoritismo e bateu o checo Tomas Machac, 34.º da hierarquia, por 6-3, 3-6 e 6-2, enquanto Fils superou o último cabeça de série em prova, o dinamarquês Holger Rune, 14.º, por 7-6 10-8) e 7-6 (12-10).



O jogador nórdico, sexto pré-designado, teve um 'set point' no primeiro parcial, quando vencia por 7-6 no 'tie break', e mais dois no segundo, igualmente no desempate, novamente quando liderava por 7-6 e ainda com 8-7.



A final 100% gaulesa realiza-se na terça-feira.